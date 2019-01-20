Близ Дамаска совершен теракт

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Вблизи сирийской столицы Дамаска произошел взрыв, сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на местные СМИ. Взрыв прогремел на оживленной автодороге к югу от города.

Сирийское агентство САНА сообщает, что, по предварительным данным, речь идет о теракте. "Аль-Арабия" уточняет, что в результате взрыва есть раненые, их число неизвестно. Информации о погибших нет.

После взрыва дороги, прилегающие к шоссе, были перекрыты. Правоохранительным органам удалось предотвратить вторую атаку в этом же районе, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные СМИ.

Целью взрыва был военный блокпост, сообщает агентство. Взрыв произошел в черте города в районе Казаз в час пик. Воскресенье в Сирии - первый рабочий день.