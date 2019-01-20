Сирийский военный ранен при обстреле боевиками провинции Латакия

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Один военнослужащий сирийской армии ранен в результате обстрела боевиками населенного пункта Айн-эн-Наур в провинции Латакия, сообщает Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

"В результате обстрела боевиками населенного пункта Айн-эн-Наур провинции Латакия один военнослужащий вооруженных сил САР был ранен", - сообщил на брифинге руководитель ЦПВС генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Соломатин уточнил также, что в течение суток в Идлибской зоне деэскалации боевики обстреляли населенные пункты Нахшебба провинции Латакия и Зеллакият провинции Хама. Обстрелы ведутся несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, подчеркнул руководитель ЦПВС.

По словам Соломатина, в Сирии продолжается амнистия уклонившихся от военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По данным ЦПВС на 19 января, амнистированы 28 184 человека