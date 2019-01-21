Главные новости
В РоссииВ социальные учреждения Магнитогорска разослали письма с угрозами взрываВ миреСостояние 26 богатейших миллиардеров оказалось равным достатку 3,8 млрд бедняковВ миреВ результате авиаудара Израиля погибло четверо сирийских военных
В мире

В Боливии перевернулся автобус с футболистами

13 человек погибли

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Автобус упал в пропасть с высоты 130 метров в Боливии между городами Тариха и Потоси, сообщает портал clarin.com.

В результате автокатастрофы погибли 13 человек, в том числе четыре футболиста-любителя из местного клуба "Сиклес Клуб Лавалье", которые ехали на турнир.

Как сообщает издание El Sol со ссылкой на президента клуба Пабло Родригеса, еще шестеро игроков были доставлены в больницу с различными повреждениями.

По информации местных СМИ, автобус перевернулся из-за неполадок в тормозной системе.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Боливия
В мире
Состояние 26 богатейших миллиардеров оказалось равным достатку 3,8 млрд бедняковСостояние 26 богатейших миллиардеров оказалось равным достатку 3,8 млрд бедняков
По данным объединения Oxfam, 1% состояния Джеффа Безоса сопоставим с бюджетом Эфиопии на здравоохранениеПодробнее
 В результате авиаудара Израиля погибло четверо сирийских военныхВ результате авиаудара Израиля погибло четверо сирийских военных
Повреждения получил международный аэропорт ДамаскаПодробнее
 ПВО Сирии сбили большинство израильских ракетПВО Сирии сбили большинство израильских ракет
Ночью Израиль нанес массированный удар с воздуха и с земли несколькими "волнами" управляемых ракетПодробнее
 Мэй объявит "план Б" по BrexitМэй объявит "план Б" по Brexit
Ее предыдущая сделка провалилась в парламенте, получив одобрение у менее трети депутатовПодробнее
Синдзо Абэ: я полон решимости добиться завершения переговоров по мирному договору с РоссиейСиндзо Абэ: я полон решимости добиться завершения переговоров по мирному договору с Россией
Премьер-министр Японии рассказал, почему в 2019 году наступает важный момент в переговорах между двумя странамиПодробнее
 Митрополит Онуфрий призвал украинцев не покидать УПЦМитрополит Онуфрий призвал украинцев не покидать УПЦ
Он считает, что украинцы сдают экзамен богу на "верность Истине", а новая церковная структура не продержится долгоПодробнее
 ПВО Сирии уничтожила семь израильских ракетПВО Сирии уничтожила семь израильских ракет
По данным российских военных, истребители ВВС Израиля нанесли удар по Сирии из акватории Средиземного моряПодробнее
 Демократы отказались обсуждать инициативы Трампа до прекращения "шатдауна"Демократы отказались обсуждать инициативы Трампа до прекращения "шатдауна"
Республиканцы предложили оппонентам начать работу над компромиссным вариантом президента США Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 января6 фото
18 января
Фотохроника 18 января
Лучшие фото недели10 фото
18 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 17 января6 фото
17 января
Фотохроника 17 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ социальные учреждения Магнитогорска разослали письма с угрозами взрываВ миреСостояние 26 богатейших миллиардеров оказалось равным достатку 3,8 млрд бедняковВ миреВ результате авиаудара Израиля погибло четверо сирийских военныхВ РоссииВ ГИБДД решили обязать автовладельцев получать госномера по пропискеВ миреМэй объявит "план Б" по BrexitВ миреПВО Сирии сбили большинство израильских ракет

Трое российских военных погибли при падении БТР в ущелье в Абхазии

Калининградцы предложили назвать улицу именем убитого мэра Гданьска Адамовича

Роскомнадзор начал административное производство против Facebook и Twitter

Роскомнадзор начал административное производство против Facebook и TwitterКомпаниям грозит штраф в 5000 рублей Подробнее

Объем прокачки газа по "Северному потоку" в 2018 году стал рекордным

"Ренова" вышла из бизнеса по добыче и реализации глубинной воды на Байкале

Иран возобновил поставки нефти в Японию

"Кровавая" Луна

"Кровавая" Луна8 фото

Минфин РФ предложил развивать внутренних инвесторов в отсутствие иностранных

В Боливии перевернулся автобус с футболистами

13 человек погибли Подробнее

Подозреваемый в убийстве житель Вологодчины ранил полицейского и покончил с собой

Система быстрых платежей будет обязательной для системно значимых банков

Система избавит клиентов от заградительных комиссий при переводе средств между банками, заявили в ЦБ Подробнее

В социальные учреждения Магнитогорска разослали письма с угрозами взрыва

В социальные учреждения Магнитогорска разослали письма с угрозами взрываБольшая часть зданий уже проверена, эвакуация не объявлялась Подробнее

Пьяный полицейский в Чувашии сбил на автомобиле двух пенсионерок

Теплоход столкнулся с набережной в районе парка Горького в Москве

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');