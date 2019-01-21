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Генпрокурор Украины заявил об отсутствии доказательств причастности Кучмы к убийству Гонгадзее

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил об отсутствии юридических доказательств вины второго президента страны Леонида Кучмы в организации убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

"У меня нет сейчас юридических доказательств того, что лично Кучма давал команду на уничтожение Гонгадзе", - сказал Луценко в эфире "В гостях у Дмитрия Гордона" в понедельник вечером. "К сожалению, майор Мельниченко так и не сдал оригиналы записи из записывающих устройств", - отметил он, пояснив, что без этого юридически установить роль Кучмы в данном деле невозможно.

Журналист Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, которые, по заявлению Генпрокуратуры, принадлежат Гонгадзе. Похороны убитого журналиста состоялись 22 марта 2016 года в Киеве.

21 марта 2011 года было возбуждено уголовное дело в отношении второго президента Украины (1994-2005) Кучмы. Он обвинялся в превышении власти и служебных полномочий, которые привели впоследствии к убийству журналиста Гонгадзе (ч. 3 ст. 166 Уголовного кодекса в редакции 1960 г.).

13 декабря 2011 года Печерский районный суд Киева признал незаконным возбуждение уголовного дела в отношении Кучмы и отменил соответствующее постановление Генпрокуратуры.

Записи экс-сотрудника управления Госохраны майора Николая Мельниченко суд не признал доказательством по делу об убийстве журналиста. Апелляционный суд Киева, а затем Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел сочли законным закрытие уголовного дела в отношении Кучмы.

Сам Кучма категорически опровергает свою причастность к гибели журналиста.

29 января 2013 года Печерский суд Киева приговорил экс-главу департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы, признав виновным в убийстве Гонгадзе. Обе стороны дела подали апелляционные жалобы на приговор.

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Теги: Украина, Леонид Кучма, Георгий Гонгадзе

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