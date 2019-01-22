Эйфелеву башню в Париже закрыли из-за снегопада

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Одна из главных достопримечательностей французской столицы - Эйфелева башня - во вторник приостановила работу из-за снегопада.

"Из-за снегопада Эйфелева башня в настоящий момент закрыта для посещения", - говорится на сайте достопримечательности.

Ресторан под названием 58 Tour Eiffel, расположенный на первом ярусе башни, также закрыт.

Ранее во вторник снегопад обрушился на центральный регион Франции, что затруднило движение транспорта.

В регионе Иль-де-Франс уже ограничили скорость движения автомобилей. Грузовым машинам и транспортным средствам, перевозящим опасные грузы, запрещен въезд на ряд автомагистралей.

Французские железнодорожные компании предупредили своих пассажиров о том, что из-за непогоды движение поездов может осуществляться с перебоями.

В парижских аэропортах на запрос газеты Le Figaro накануне сообщили, что готовы к таким погодным условиям. Между тем, в официальном Twitter-аккаунте столичных аэропортов рекомендуется заранее проверять статус своего рейса.