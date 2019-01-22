Репера Криса Брауна задержали в Париже по обвинению в изнасиловании

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Французские следователи проводят допрос популярного американского рэпера Криса Брауна, которого подозревают в изнасиловании, сообщает во вторник информагентство Associated Press.

Певца взяли под стражу в понедельник после того как женщина, фамилия которой не называется, заявила, что он ее изнасиловал. По ее версии, это произошло на прошлой неделе в парижском отеле Mandarin Oriental. Кроме того, рэпера подозревают в нарушении французских законов, касающихся наркотиков.

Расследованием занимается прокуратура Парижа.

В 2009 году Браун был приговорен к пяти годам условно после того, как избил свою девушку - певицу Рианну.