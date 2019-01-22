Власти Боракая пригрозили тюрьмой за сооружение песчаных замков

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Сооружение песчаных замков на пляжах острова Боракай на Филиппинах отныне запрещено и может грозить их строителям тюрьмой, причиной стал разгул мошенников, сообщает телеканал Fox News во вторник.

На такие меры власти Боракая пошли из-за разгула неконтролируемой коммерческой деятельности, связанной с песочными замками: их строители брали деньги с туристов за фотографии, а некоторых путешественников даже обворовывали во время съемки.

"Строители умело размещали песочные замки в таких местах, где их легко случайно сфотографировать, и подходили к туристам, требуя деньги. Цена за случайный снимок доходила до 50 песо (63 рубля) с человека", - передает телеканал.

С апреля по октябрь 2018 года остров Боракай был закрыт для туристов из-за разразившейся там экологической катастрофы. На крошечном острове, популярном из-за красивых пляжей, море было загрязнено сточными водами, а прибрежная территория - мусором и отходами.

После открытия на Боракае ввели ряд ограничений для туристов. Теперь запрещено пить и разжигать костры на пляжах, запускать фейерверки. Все виды водного спорта, включая водные лыжи, кайтбординг и подводное плавание, также вне закона.

"Кроме того, была запрещена уличная торговля, а теперь власти, вероятно, расправились с легендарными песочными замками", - отмечает Fox.

С открытия острова 26 октября его посетили 300 тыс. туристов. По заявлению местных властей, Боракаю "предстоит долгий путь, прежде чем он полностью восстановится".