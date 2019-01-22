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В Госдепе США объявили об отставке помощника госсекретаря, курировавшего отношения с Россией

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Представитель Госдепа США Роберт Палладино во вторник объявил об отставке помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла.

"Помощник госсекретаря Митчелл уходит с поста главы Управления по европейским и евразийским делам с 15 февраля 2019 года. Первый заместитель помощника госсекретаря Элизабет Миллард будет исполнять обязанности помощника госсекретаря", - написал Палладино на свой страничке в твиттере.

Митчелл занимал пост главы Управления по европейским и евразийским делам госдепа США с сентября 2017 года. В этой должности он, в частности, отвечал за отношения с Россией и Украиной.

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Теги: США, Уэсс Митчелл
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