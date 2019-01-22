Агенты ФБР пожаловались на невозможность работать из-за шатдауна

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Продолжающаяся частичная приостановка работы правительства США (шатдаун) подрывает способность ФБР вести операции против террористов и иностранных разведок в мировом масштабе, заявил президент Ассоциации агентов ФБР (FBIAA) Том О'Коннор.

"Каждый день, пока продолжается шатдаун, помехи, созданные им, становятся все хуже и вредят нашим контртеррористическим и контрразведывательными операциям по всему земному шару", - приводит его слова западные телеканал CBS.

По словам О'Коннора, в результате шатдауна у агентов ФБР не получается платить информаторам и переводчикам, ездить на допросы свидетелей и обеспечивать функционирование системы допуска к засекреченной информации.

Он отметил, что в то время, как большая часть из 13 тыс. специальных агентов ФБР вынуждена продолжать работать, из-за шатдауна возникают затруднения с обучением личного состава, расследование дел и наймом сотрудников. О'Коннор подчеркнул, что в эту пятницу примерно 13 тыс. сотрудников ФБР и оказывающих им поддержку профессиональных служащих уже во второй раз не получат зарплату.

Он призвал Вашингтон немедленно восстановить финансирование ФБР.

Работа администрации США частично приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Практически 800 тыс. госслужащих в США в настоящее время либо работают без зарплаты, либо отправлены в неоплачиваемый отпуск во время шатдауна.