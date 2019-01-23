Тест ДНК окончательно опроверг теорию о том, что нациста Гесса подменили в тюрьме

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Австрийские ученые доказали, что конспирологическая теория о том, что нациста Рудольфа Гесса подменили в тюрьме на двойника, является не более чем выдумкой.

Как сообщает "Би-би-си", исследователи университета Зальцбурга нашли дальнего родственника Гесса и сравнили его ДНК с образцами крови, полученными у "заключенного №7" тюрьмы Шпандау. Результаты теста показали почти 100% вероятность родственной связи двух людей.

Гесс был захвачен в 1941 году, когда он пытался улететь в Шотландию. В ходе Нюрнбергского трибунала его приговорили к пожизненному тюремному заключению.

В 1987 году заместитель Гитлера был найден мертвым в собственной камере. По основной версии, которая до сих пор оспаривается некоторыми источниками, он покончил с собой в возрасте 93 лет.

Тем не менее долгое время существовала теория, что Гесса подменили: одним из ее сторонников был тюремный врач Хью Томас. Он утверждал, что заключенный по ряду физических параметров отличался от высокопоставленного нацистского преступника, а также напоминал, что Гесс многие годы отказывался от встреч с родственниками.