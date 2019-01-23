Subaru приостановила производство машин в Японии из-за проблем с усилителями руля

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Subaru приостановил работу двух своих заводов, на которые приходится две трети его глобального производства, из-за дефектов в механизме гидроусилителя руля.

Как говорится в пресс-релизе компании, из-за дефекта гидроусилитель может внезапно отключаться. Проблема была обнаружена в моделях Impreza, Forester и Crosstrek, произведенных начиная с декабря прошлого года.

Ожидается, что производство на двух заводах, расположенных в Японии, не возобновится как минимум до следующего понедельника. Всего на них выпускается порядка 650 тыс. машин в год, причем значительная часть из них поставляется на экспорт в США.

Акции Subaru подешевели в среду на 3,4%. За последние 12 месяцев капитализация компании упала на 34%, до 1,97 трлн иен ($17,9 млрд).