Ракета New Shepard совершила очередной успешный суборбитальный полет

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Американская компания Blue Origin в среду осуществила очередной успешный испытательный полет суборбитальной ракеты New Shepard, предназначенной для космического туризма.

По сообщению компании, старт был осуществлен с полигона в американском штате Техас. Это уже десятый пуск в истории New Shepard, который проводится в автоматическом режиме с ноября 2015 года.

На расчетной высоте около 100 км от ракеты отделилась капсула, предназначенная для размещения экипажа и пассажиров, которая затем приземлилась на парашютах. При этом ракета-носитель совершила вертикальную посадку.

По словам представителей Blue Origin, места на корабле New Shepard предполагается продавать туристам за $300 тыс. На корабле смогут размещаться шесть туристов.

Blue Origin - американская частная аэрокосмическая компания, созданная основателем Amazon.com Джеффом Безосом. Компания развивает технологии для космического туризма. Для этой цели была создана одноступенчатая многоразовая ракета-носитель New Shepard с водородно-кислородным двигателем. В конце 2015 года компания впервые в истории успешно посадила на Землю побывавшую в космосе ракету. Спустя два месяца компания впервые повторно запустила в космос и посадила эту ракету. Затем была разработана и испытана пассажирская капсула с иллюминаторами. После отделения от ракеты капсула приземлялась на парашютах.