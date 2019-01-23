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Разыскиваемый Лондоном британец сдался полиции в Тбилиси

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Находившийся три года в международном розыске гражданин Великобритании Джек Шепард, который на родине был заочно приговорен к шести годам тюрьмы, в среду сдался полиции в Тбилиси после того, как дал интервью грузинской телекомпании "Рустави-2".

Шепарда - 30-летнего веб-разработчика - в Великобритании признали виновным в смерти 24-летней британки Шарлотты Браун. Как сообщали СМИ, девушка погибла после того, как скоростной катер, которым в пьяном виде управлял Шепард, перевернулся на Темзе. Сообщалось, что он не оказал помощь тонущей девушке, а позже ввел в заблуждение спасателей, сказав, что на катере находился один.

Ранее в среду грузинские СМИ сообщили, что британские правоохранительные органы предполагают, что Шепард бежал в Грузию.

Между тем в интервью телекомпании "Рустави-2" Шепард заявил, что Скотланд-Ярд преследует его за преступление, которое он не совершал. По его словам, в момент происшествия он не был пьян, а катером управлял не он, а погибшая девушка. Как утверждает Шепард, британские СМИ написали неправду о нем и о том, что произошло на самом деле. По его словам, он не бросал тонущую девушку без помощи и не скрывал, что девушка была на катере.

Шепард объяснил свой побег из Великобритании страхом перед отцом погибшей, который, по его словам, работает в британской пенитенциарной системе и имеет большое влияние. "Однажды я говорил с ним, и он сказал мне, что в тюрьме меня ждут плохие дни. Я чувствовал риски, перед которыми мог оказаться в тюрьме, и поэтому решил скрыться... Надеюсь, что правда будет установлена, и мой апелляционный иск завершится успешно для меня", - сказал он.

Как отмечает "Рустави-2", Шепард, который скрывался от британских правоохранительных органов в Грузии почти 10 месяцев, проживал в одном из центральных районов Тбилиси и свободно перемещался по городу.

В грузинском суде, который должен будет принять решение по экстрадиции Шепарда, его будут защищать грузинские адвокаты, которые заявили телекомпании, что намерены убедить следствие в его невиновности.

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Теги: Грузия, Великобритания, Джек Шепард
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