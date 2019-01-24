Лукашенко заявил, что белорусы, украинцы и русские никому не нужны и всегда будут вместе

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что белорусы, украинцы и русские обречены быть вместе, потому что нигде и никому не нужны.

"Помните, мы (Белоруссия и Россия - ИФ) обречены быть вместе. Это будет долгий путь, если мы порвем наши отношения. Мы все равно будем вместе. Так же и Украина", - сказал Лукашенко на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Президента цитирует его пресс-служба.

"Мы славяне, и мы должны жить вместе. И будем жить. Мы никому нигде не нужны. Об этом говорит вся наша история", - подчеркнул глава Белоруссии.

Он отметил, что поддержка республики - в интересах России.

"Россия поддерживает прежде всего себя (оказывая помощь Белоруссии - ИФ)", - цитирует Александра Лукашенко госагентство БелТА.

Глава государства заметил: порой звучат мнения, что "Россия в значительной степени поддерживает или даже кормит Беларусь". Однако, сказал он, еще со времен СССР Белоруссии выполняла роль финишного производства, своего рода сборочного цеха, закупая в России сырье и комплектующие.

"Определяя более 20 лет назад курс Беларуси, по какому направлению нам двигаться, мы все-таки однозначно решили, что Россия - не просто партнер, не просто дружественное нам государство", - продолжил президент.