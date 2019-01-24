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Финский истребитель поднимался на "перехват" самолетов ВКС РФ над Балтикой

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Финский истребитель F/A-18 в четверг поднимался в воздух по тревоге в связи с полетом двух российских истребителей Су-27 над Финским заливом, сообщили военно-воздушные силы страны.

"В четверг, около 11:30 (12:30 по московскому времени - ИФ) финский истребитель F/A-18 из состава дежурных сил поднимался в воздух для "перехвата" двух истребителей ВКС России Су-27, осуществлявших полет в международном воздушном пространстве над Финским заливом", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что российские самолеты не нарушили воздушного пространства Финляндии.

ВВС Финляндии также опубликовали несколько фотографий российских истребителей во время полета над Балтикой, на одной из которых виден бортовой номер самолета ВКС РФ.

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