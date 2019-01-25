Летевший в Тунис самолет сел в Ницце из-за пассажира, агрессивно молившегося в проходе

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Летевший из Парижа в Тунис самолет французской авиакомпании Transavia был направлен в аэропорт Ниццы из-за пассажира, который агрессивно вел себя на борту, сообщает телеканал France 3.

Инцидент произошел вечером в четверг. Пассажир самолета, выполнявшего рейс из Парижа в Тунис, примерно через 30 минут после взлета начал громко молиться в проходе между креслами. Когда бортпроводники попытались его успокоить, пассажир напал на одного из них с криком "Аллах Акбар", приглашая присоединиться к себе других тунисцев, и угрожал ворваться в кабину пилотов.

Самолет был перенаправлен в аэропорт Ниццы для срочной посадки.

Буйный пассажир оказался 30-летним гражданином Туниса. Как сообщил прокурор Ниццы, сначала пассажира поместили под стражу, но позже освободили и направили на психиатрическую экспертизу.