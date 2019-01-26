Фразу о российском происхождении Роксоланы убрали из таблички у ее усыпальницы

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - По ходатайству посольства Украины в Турции, из текстового пояснения для туристов возле мечети Сулеймание в Стамбуле изъята фраза о российском происхождении жены султана Сулеймана I Роксоланы, покоящейся в усыпальнице при мечети.

"Постепенно восстанавливаем историческую правду: по обращению посольства турецкая сторона изъяла текст надписи о якобы российском происхождении жены султана Сулеймана Первого Роксоланы около ее усыпальницы в мечети Сулеймание", - сообщило посольство Украины в Турции на своей странице в фейсбуке.

Хотя настоящее имя и точное место рождения Роксоланы (1502(?)/1505(?)-1558) неизвестно, в историографии не оспаривается украинское происхождение сначала наложницы, а затем и жены султана Сулеймана I, нареченной после принятия ислама именем Хюррем. Она - мать султана Селима II.

Документальные источники о жизни Хюррем до поступления в гарем отсутствуют, однако в литературе возникли легенды о ее происхождении. Есть предположения, что ее имя Анастасия или Александра Гавриловна Лисовская и что она была дочерью православного священника из Рогатина (ныне в Ивано-Франковской области, Украина). По другой версии, она родом из Чемеровец (ныне в Хмельницкой области, Украина). Считается, что девушка в 15-летнем возрасте попала в плен во время одного из набегов крымских татар и после нескольких перепродаж была подарена Сулейману.