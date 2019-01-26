Россияне не пострадали от штормового ветра в турецкой Анталье

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Граждане России в Анталье не пострадали из-за аномально сильного ветра, сообщили в посольстве РФ в Анкаре.

"Последние несколько дней в Анталье наблюдается аномальная погода, скорость ветра достигает 100 км в час. Информация о гражданах РФ, которые могли пострадать при смерче, в российские загранучреждения не поступала", - говорится в сообщении дипмиссии на странице в фейсбуке в субботу.

По данным Генконсульства России в Анталье, местные службы справляются со сложившейся ситуацией.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что ураганный ветер в субботу перевернул автобус, который подвозил пассажиров к самолету в Анталье, а также поднял в воздух трап. 12 человек получили ранения.

Накануне СМИ сообщали, что над Антальей пронесся смерч, пострадали восемь человек, погиб ребенок.

Согласно данным на сайте Гидрометцентра России, в Анталье 26 января дует ветер 7 м/с с порывами до 72 м/с.