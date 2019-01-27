Истребители США и Канады были подняты для сопровождения российских Ту-160

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Истребители F-22 ВВС США и CF-18 ВВС Канады, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS были подняты для сопровождения российских стратегических бомбардировщиков ТУ-160, совершавших полет над Северным Ледовитым океаном вблизи воздушного пространства Канады, сообщило агентство Associated Press.

Агентство, ссылаясь на сообщение командование воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД), сообщило, что НОРАД для слежения за российскими самолетами, "использовало радары, спутники и истребители".

"Главным приоритетом НОРАД является защита Канады и Соединенных Штатов. Наша способность защищать наши страны начинается с успешного обнаружения, отслеживания и успешной идентификации самолетов, представляющих интерес, приближающихся к воздушному пространству США и Канады", - цитирует АП заявление командующего НОРАД генерала Терренса О'Шонесси.