Трехэтажный дом частично обрушился после взрыв в Гааге

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Взрыв произошел по неизвестной причине в жилом доме в Гааге, сообщает голландский новостной телеканал RTL Nieuws. Спасатели вытащили из-под завалов двух человек, не исключено, что под обрушившимися конструкциями могут оставаться люди.
На сайте телеканала размещен снимок места происшествия. На нем видно, что взрыв произошел в трехэтажном кирпичном доме, внешние стены секции которого оказались разрушены.
На месте работают сотрудники полиции и спасительных служб, другие подробности не сообщаются.
Slachtoffers onder puin gehaald na explosie in portiekflat Den Haag https://t.co/P4Do8lUbyO pic.twitter.com/IkmYua8Qp0— RTL Nieuws (@RTLnieuws) 27 января 2019 г.