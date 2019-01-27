Трехэтажный дом частично обрушился после взрыв в Гааге

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Взрыв произошел по неизвестной причине в жилом доме в Гааге, сообщает голландский новостной телеканал RTL Nieuws. Спасатели вытащили из-под завалов двух человек, не исключено, что под обрушившимися конструкциями могут оставаться люди.

На сайте телеканала размещен снимок места происшествия. На нем видно, что взрыв произошел в трехэтажном кирпичном доме, внешние стены секции которого оказались разрушены.

На месте работают сотрудники полиции и спасительных служб, другие подробности не сообщаются.