Трамп продолжил настаивать на выделении денег на стену на границе с Мексикой

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сомневается, что демократам и республиканцам удастся прийти в ближайшие три недели к приемлемому для него компромиссному соглашению о финансировании строительства стены на гарнице с Мексикой.

В интервью The Wall Street Journal он оценил шансы на успешное завершение переговоров, которые будут вестись в ближайшие три недели в рамках специально сформированной в Конгрессе двухпартийной группы из 17 законодателей, как "меньше, чем 50 на 50".

Отвечая на вопрос, будет ли для него приемлемым соглашение, если оно будет предусматривать выделение менее $5,7 млрд на сооружение стены, Трамп сказал: "Я сомневаюсь. Моя задача - правильное решение".

Республиканцы призвали оппонентов обсудить более широкое соглашение по вопросам безопасности и миграционной политики.

Демократы по-прежнему возражают против строительства стены, однако готовы обсуждать в качестве компромисса более широкий набор мер по усилению безопасности на границе, включая замену барьеров и внедрение новых технологий защиты, пишут американские СМИ.

В конце прошлой недели демократы и республиканцы договорились восстановить работу правительства до 15 февраля, так и не добившись решения вопроса о выделении $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

"Шатдаун" продолжался в США с 22 декабря из-за отказа Трампа одобрить проект временного бюджета, в котором не были учтены средства на усиление пограничной безопасности. Ряд республиканцев подвергли критике Трампа за эту уступку демократам.