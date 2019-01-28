Лидер "Океана Эльзы" Вакарчук отказался баллотироваться в президенты Украины

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук отказался баллотироваться на пост президента Украины на очередных выборах 31 марта 2019 года.

"Я неоднократно заявлял, власть как таковая, президентский пост как таковой - мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране. И чтобы расставить все точки над "I", снять все вопросы, официально заявляю: Я, Святослав Вакарчук, не буду принимать участия в президентских выборах 2019 года", - написал он на своей странице в фейсбуке в понедельник утром.

Вместе с тем, он выразил убеждение, что сейчас "в джинсах" может сделать для Украины больше, чем "надев галстук". "И я не собираюсь стоять в стороне", - заверил Вакарчук.

"Каждый день, общаясь с людьми, я чувствую их разочарование и уныние. Я вижу, как коррупция и несправедливость разъедают нашу страну изнутри. Я вижу, как беспринципность политиков и жадность чиновников делают нашу страну слабее. Так не должно быть! И в наших силах это изменить", - добавил он.

Музыкант написал, что вместе со своей командой будет работать над тем, "чтобы проевропейские силы победили".

Ранее депутаты Мустафа Найем и Светлана Залищук призывали лидера партии "Самопомощь" Андрея Садового, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и музыканта, общественного деятеля Святослава Вакарчука определиться, кто из них троих станет единым кандидатом на пост президента Украины на выборах в марте 2019 года.

Как известно, Вакарчука включают в социологические опросы как потенциального претендента на пост президента. При этом он длительное время уходил от ответов на вопросы о его планах в политике, в частности, о перспективе участия в президентских выборах, которые пройдут 31 марта 2019 года.