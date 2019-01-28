Три американских самолета провели разведку у рубежей РФ в регионе Балтики

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сразу три американских разведывательных самолета в понедельник совершили многочасовые полеты у западных границ России, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Согласно этим данным, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение порядка трех часов курсировал вблизи границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши.

Одновременно с ним вблизи морских границ Калининградской области в небе над Балтикой совершал полет патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon. Как сообщило Минобороны РФ, на его перехват в воздух поднимался истребитель Су-27 из состава дежурных сил противовоздушной обороны.

Тем временем, к северу от Калининградской области в воздушном пространстве Литвы выполнял задание стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. После этого разведывательный беспилотник продолжил полет вдоль границ Псковской и Ленинградской областей.

В понедельник также зафиксирован полет самолета радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II вблизи Крыма. Американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, несколько часов курсировал у юго-западного и южного побережья полуострова. В районе Севастополя он приближался к побережью Крыма на расстояние 37 км.

Еще один американский патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полет вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.

Как сообщалось, в минувшую пятницу вблизи Черноморского побережья России и у российских границ в регионе Балтики были зафиксированы полеты четырех самолетов-разведчиков США.