Почти половина американцев заявили о недоверии Трампу в вопросе о будущем США

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Практически половина американцев заявили об отсутствии у них доверия к действиям, которые предпринимает президент США Дональд Трамп для будущего страны, говорится в совместном опросе ABC News и The Washington Post.

Так, согласно результатам опроса, около 48% респондентов "совершенно" не доверяют действиям Трампа. Как заявили 16% опрошенных, они "немного доверяют" его решениям, касающимся будущего США.

Более трети опрошенных - 35% - заявили о доверии действиям Трампа. Среди тех американцев, которые высказались положительно о решениях Трампа, 21% заявил, что "значительно" доверяет ему.

С тем, что президент США является сильным лидером, согласились около 48% опрошенных, в то время как 51% не согласился с этой оценкой. Только 41% американцев согласился с утверждением, что президент принес в Белый дом необходимые перемены (около 56% респондентов не согласны). 39% опрошенных согласны с тем, что у Трампа правильные характер и тип личности для того, чтобы быть эффективным президентом страны (около 58% не согласны с этим, остальные затруднились ответить).

Помимо этого, 61% опрошенных американцев не считает, что Трамп честен (примерно 36% придерживаются противоположного мнения), около 36% полагают, что Трамп умеет заключать хорошие политические соглашения, а 58% - с этим не согласны. Только треть американцев считает, что президент понимает проблемы народа, в то время как примерно 65% опрошенных так не думают.

Социологи отметили сохранение тенденции, согласно которой мужчины традиционно более положительно оценивают Трампа, чем женщины. К примеру, 48% мужчин согласились с тем, что Трамп заключает хорошие политические соглашения, тогда как среди женщин с этим согласна только четверть опрошенных американок.

Кроме того, примерно 57% опрошенных американок заявили, что совершенно не доверяют решениям Трампа, в то время как среди мужчин число достигло 39%. Также исследователи выяснили, что только 24% женщин Трамп импонирует как личность, при этом он резко не нравится 55% опрошенным американкам. В то же время, он резко не нравится 35% опрошенным мужчинам, но вызывает симпатию у 42% опрошенных.