Аэропорт Дубая в 2018 году пятый раз подряд стал лидером по международным перевозкам

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Дубая (Dubai International, DXB) в 2018 году сохранил звание самого загруженного аэропорта мира по объему международных пассажирских перевозок по итогам пятого года подряд.

Как сообщается в пресс-релизе компании-оператора Dubai Airports, за минувший год через аэропорт Дубая прошло рекордные 89,149 млн пассажиров, совершающих международные рейсы. Это на 1% превышает показатель за 2017 год.

Среднемесячный трафик в прошлом году составлял 7,4 млн человек, при этом отметка в 8 млн пассажиров была превышена дважды - в июле (8,2 млн) и в августе (8,4 млн). В результате минувший август стал самым загруженным месяцем в 58-летней истории аэропорта.

Количество рейсов в дубайской гавани в 2018 году снизилось на 0,3% - до 408,251 тыс. Среднее число пассажиров на каждом рейсе повысилось на 1,3% и достигло 226.

Самый большой поток пассажиров среди стран приходился на Индию (около 12,28 млн человек). Далее в рейтинге государств следуют Саудовская Аравия (свыше 6,471 млн человек) и Великобритания (почти 6,285 млн человек).

Поток путешествующих из/в Россию подскочил на 14,5% - до 1,534 млн человек, отмечается в сообщении.

Среди городов лидерами стали Лондон (3,818 млн человек), Мумбай (2,541 млн человек) и Кувейт (2,195 млн человек).

Наиболее значительный процентный рост загруженности был зафиксирован на маршрутах в/из Восточной Европы - на 16,7%, далее следуют СНГ - на 12,9% и Африка - на 9,8%.

DXB в 2018 году обработал более 2,641 млн тонн грузов, что на 0,5% меньше объема за предшествующий год.

Международный аэропорт Дубая впервые обошел лондонский Хитроу, став лидером по числу перевезенных за рубеж пассажиров, в 2014 году и с тех пор сохраняет за собой первое место по этому показателю.

Dubai Airports владеет и управляет двумя дубайскими воздушными гаванями - международным аэропортом Дубая (Dubai International) и международным аэропортом Аль-Мактум (Dubai World Central, DWC).

Аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта в США является самым загруженным мировым аэропортом с учетом внутренних рейсов.