RAND Corporation назвал среди целей РФ признание великой державой и сохранение строя

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Россия на внешнеполитической арене добивается сразу нескольких задач, включая сохранение своего строя и обеспечение статуса великой державы, говорится в докладе RAND Corporation под названием "Враждебные действия России в Европе. Понимание угрозы".

Составители доклада отмечают, что подобные цели, скорее всего, будут направлять "враждебные действия" РФ в отношении Европы в течение следующих пяти лет.

"Прежде всего и главным образом, Россия преследует цель обеспечить собственную безопасность и сохранить правящий режим", - утверждает доклад.

"Во-вторых, Россия рассматривает себя в качестве великой державы и добивается признания в качестве одной из великих держав", - полагают аналитики.

Также, по их мнению, Россия стремится сохранить влияние на соседние с ней страны, добиться экономического процветания, что в свою очередь требует взаимодействия с Европой; и в то же время остановить расширение ЕС и НАТО и подорвать активность этих блоков в "субъективно воспринимаемой сфере влияния".

"Россия, похоже, намерена использовать враждебные действия - целый спектр инструментов государственного управления - для достижения этих целей", - подчеркивается в докладе.

Авторы отмечают, что Россия, должно быть, "одновременно применит много различных мер влияния, преследуя общие долгосрочные цели".

"Российское руководство, видимо, надеется на то, что эти меры будут иметь общее воздействие для достижения этих целей (например, ослабления сплоченности НАТО), или что эти меры создадут напряжение и приведут к кризисам, которыми Россия позже сможет воспользоваться", - отмечается в докладе.