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Мадрид потребовал немедленного освобождения испанских журналистов в Венесуэле

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Власти Испании в четверг потребовали немедленного освобождения задержанных в Венесуэле журналистов испанского информагентства EFE, сообщают испанские СМИ.

"Правительство снова просит власти Венесуэлы уважать закон, права человека и фундаментальные свободы, среди которых свобода прессы является центральным элементом", - сообщили в МИД Испании после задержания группы испанских журналистов.

Ранее в четверг информагентство EFE сообщило о том, что в Каракасе были задержаны три его корреспондента.

Между тем глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса предупредил иностранных журналистов о необходимости получения аккредитации для работы в стране. "СМИ и международные агентства знают, что для того, чтобы избежать ненужных неудобств, они должны выполнить необходимые процедуры в консульствах до их поездки в страну", - написал Арреас в твиттере.

Ранее сообщалось о задержании освещавших кризис с Венесуэле журналистов из Франции, Чили, а также венесуэльских репортеров.

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Теги: Венесуэла, Испания
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