Трамп заявил, что гуманитарный кризис у южной границы США хуже, чем в Афганистане

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что масштаб проблем в районе американо-мексиканской границы превышает размах гуманитарного кризиса в Афганистане.

"Очень печально: количество убийств в Мексике в 2018 году выросло на 33% в сравнении с 2017 годом - до 33 тыс. 341. Это значительный источник гуманитарных кризисов, происходящих на нашей южной границе, а затем распространяющихся по нашей стране. Хуже, чем даже в Афганистане", - написал Трамп в твиттере.

Президент пояснил, что в значительной степени кризис вызван наркотрафиком, и напомнил о строительстве стены на границе США и Мексики

Приостановка работы госучреждений из-за отсутствия финансирования ("шатдаун") продолжался в США с 22 декабря из-за отказа Трампа одобрить проект временного бюджета, в котором не были учтены средства на усиление пограничной безопасности.

В конце минувшей недели демократы и республиканцы договорились восстановить работу правительства до 15 февраля, так и не решив вопрос о выделении $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, на чем настаивает Трамп.