Спецпредставитель США по КНДР призвал Пхеньян предоставить полную декларацию по ядерному вооружению

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Спецпредставитель госдепа США по Северной Корее Стивен Биган в своем выступлении в Стэнфордском университете призвал КНДР предоставить "полную декларацию" о ядерных и ракетных программах, поскольку до второй встречи лидеров двух стран осталось всего несколько недель.

"Прежде чем процесс денуклеаризации может стать окончательным, мы должны получить через всеобъемлющую декларацию точное представление о полном объеме северокорейского оружия массового уничтожения и ракетных программах ", - сказал Биган.

Он также отметил, что перед вторым саммитом США-КНДР пройдут переговоры на рабочем уровне, на которых планируется выработать дорожную карту переговоров и декларацию по продвижению.

"Мы должны достичь соглашения об экспертном доступе и механизмах мониторинга ключевых объектов по международным стандартам и своевременно обеспечить удаление или уничтожение (...) оружия массового уничтожения", - сказал спецпредставитель госдепа.

Биган добавил, что у США есть запасной план, подготовленный на случай провала переговоров, однако подробностей не привел.

"В подходящее время, с окончанием денуклеаризации, мы готовы изучить с Северной Кореей и многими другими странами лучший способ нарастить инвестиции, улучшить инфраструктуру (КНДР - ИФ)", - добавил Биган.

Он также заверил, что США не заинтересованы в смене режима.

"Мы не собираемся вторгаться в Северную Корею", - сказал он.

При этом спецпредставитель по КНДР отметил, что хотя еще предстоит много работы, нельзя игнорировать прогресс, достигнутый к этому моменту.

"За последний год Северная Корея предприняла предварительные шаги по демонтажу и разрушению мест испытаний (ядерного оружия - ИФ) - Тончханни и Пхунгери", - напомнил Биган.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились на саммите 12 июня 2018 года в Сингапуре работать над полной денуклеаризацией Корейского полуострова.

В середине января зампредседателя Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль встретился в США с госсекретарем Помпео и доставил письмо Ким Чен Ына к Трампу. После этого Белый дом объявил, что рассчитывает на встречу Ким Чен Ына и Трампа в конце февраля.