В китайском Харбине откроют генконсульство РФ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии генерального консульства Российской Федерации в Харбине (КНР), сообщается на сайте правительства.

"МИД России установить численность работников генерального консульства Российской Федерации в городе Харбине в пределах установленной численности работников загранучреждений МИД России и утвердить его штатное расписание", - говорится в тексте распоряжения.

"Расходы на открытие и содержание генерального консульства Российской Федерации в Харбине осуществлять за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых МИДу России в федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период по подразделу "Международные отношения и международное сотрудничество" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на содержание зарубежного аппарата", - отмечается в документе.

Распоряжение датировано 30 января.

18 сентября газета "Известия" со ссылкой на Департамент информации и печати (ДИП) министерства иностранных дел (МИД) РФ писала, что Российская Федерация в ближайшие полгода откроет генеральное консульство в китайском городе Харбине

"Договоренность об открытии генконсульства России в Харбине и китайского генконсульства во Владивостоке (как правило, диппредставительства открывают по парному принципу) была достигнута еще три года назад. Генконсульство КНР во Владивостоке было учреждено еще в мае 2016 года, а в Харбине дело застопорилось по ряду технических причин", - говорилось в публикации.