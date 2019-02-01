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Третья конференция ЕС по будущему Сирии пройдет 12-14 марта в Брюсселе

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - ЕС проведет третью Брюссельскую конференцию о будущем Сирии 12-14 марта, сообщила в пятницу глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Я воспользуюсь возможностью поделиться с вами информацией о том, что мы организуем третью Брюссельскую конференцию о будущем Сирии и этого региона. Она пройдет с 12 по 14 марта в Брюсселе", - сказала Могерини на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран ЕС.

Она пообещала рассказать "о подготовке и концепции этой конференции".

"Хочу сказать, что мы обменялись мнениями с новым спецпосланником генсека ООН по Сирии (Гейром Педерсеном - ИФ) по поводу того, какую извлечь пользу из этой конференции не только по гуманитарной помощи, но и то, как мы можем поддержать политический переход в Сирии и роль ООН в этом отношении", - отметила она.

Глава европейской дипломатии признала, что на сегодняшней встрече у делегатов не было времени обсудить тему Сирии. "Мы это сделаем на следующем Совете глав МИД стран ЕС в середине февраля, через две недели", - сказала Могерини.

На февраль в Астане запланирован очередной саммит по Сирии с участием лидеров России, Турции и Ирана.

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Теги: ЕС, Сирия

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