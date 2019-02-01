Израиль будет искать замену США для финансирования силовых структур Палестинской автономии

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Израиле обеспокоены прекращением финансирования Соединенными Штатами силовых структур Палестинской национальной администрации (ПНА), сообщают израильские СМИ.

В пятницу в США вступил в силу новый закон о борьбе с террором, позволяющий подавать иски против любых структур, получающих финансирование от США.

В связи с этим руководство ПНА объявило, что полностью отказывается от американской финансовой помощи, отмечает интернет-издание NEWSru Israel.

Оно пояснило, что большая часть выплат была прекращена администрацией Дональда Трампа в 2017-2018 годах, однако до последнего момента США продолжали перечислять средства на миссию координатора США по вопросам безопасности (USSC). Миссия была создана 14 лет назад для координации действий с силовыми структурами ПНА. Ее бюджет в размере $61 млн в год в немалой степени формировал зарплатный фонд служб безопасности автономии.

Также финансирования лишатся 10 израильско-палестинских некоммерческих организаций, в значительной степени опиравшихся на американские деньги через агентство USAID.

Как отмечает газета Israel Hayom, прекращение финансирования координации с силовыми структурами в ПНА вызвало серьезную обеспокоенность руководства израильских служб безопасности, лоббирующих внесение изменений в американский закон. На текущий момент в Иерусалиме ищут способы сохранить финансирование или найти новые источники для него.

В интервью израильской радиостанции "Кан Бет" министр национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля Юваль Штайниц заявил, что в данном случае Израиль оказался между молотом и наковальней.

"С одной стороны мы имеем подстрекательство к террору со стороны руководства Палестинской автономии, а с другой - плодотворное сотрудничество с силовыми структурами автономии по предотвращению терактов", - сказал министр.

"Нам придется что-то придумать, чтобы предотвратить ослабление силовых структур автономии", - подчеркнул он.