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Двоих полицейских в Париже осудили на семь лет за изнасилование туристки

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Двоих бывших полицейских из элитного подразделения спецназа осудили на 7 лет за изнасилование канадской туристки в Париже, которое произошло в апреле 2014 года, сообщает газета Le Figaro.

"После двухнедельного судебного разбирательства двоих мужчин, работавших полицейскими в элитном подразделении спецназа, приговорили к семи годам тюремного заключения за групповое изнасилование канадской туристки в Париже в апреле 2014 года", - пишет издание.

Как отмечает газета, несмотря на то, что сторона защиты и сторона обвинения представили на суде совершенно разные версии, суд и присяжные прислушались к прокурору, который опирался на безапелляционные факты - экспертиза, записи телефонных разговоров и скрины сообщений.

По словам самого прокурора, версия полицейских содержит "сокрытия и явные несоответствия".

В ночь на 22 апреля 2014 года путешественница из Канады, 30-летняя Эмили Спантон, познакомилась с полицейскими в ирландском пабе. Они веселились и выпивали, а потом пригласили женщину посетить штаб-квартиру уголовной полиции на набережной Орфевр, где изнасиловали туристку.

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