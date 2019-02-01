Тысячи палестинцев вышли на акции протеста на границе с Израилем

1 февраля 20:57

Генконсульство РФ в Нью-Йорке подтвердило задержание в США актрисы Ирины Усок

Она обвиняется в вывозе за пределы США дочери без уведомления биологического отца Подробнее

1 февраля 20:36

Демократы и республиканцы в Сенате США разошлись в оценках решения Вашингтона по ДРСМД

Представители Демократической партии назвали приостановку участия в ДРСМД подарком России, республиканцы поддержали решение Подробнее

1 февраля 16:41

Помпео объявил о приостановке участия США в договоре о РСМД

По его словам, у России есть шесть месяцев, чтобы спасти соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Подробнее

1 февраля 09:08

Гуайдо объяснил выгоду России от смены власти в Венесуэле