Тысячи палестинцев вышли на акции протеста на границе с Израилем

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Порядка 10 тысяч палестинцев приняли участие в акциях протеста, вылившихся в беспорядки на границе сектора Газа и Израиля, сообщают израильские СМИ.
Демонстранты бросали горящие автомобильные покрышки, булыжники и небольшие самодельные взрывные устройства в солдат Армии обороны Израиля.
По данным издания, израильские военные применили слезоточивый газ, в отдельных случаях они открывали огонь.
Согласно информации департамента здравоохранения сектора Газа, по меньшей мере, 32 протестующих получили огнестрельные ранения в ходе столкновений.