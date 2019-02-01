Додон вернулся из Москвы в Кишинев на самолете Специального летного отряда РФ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил руководство России за предоставленный самолет из Специального летного отряда РФ, чтобы вернуться из Москвы в Кишинев.

"Вы знаете, что с тех пор, как был избран на пост президента, я летаю на рейсовых самолетах, в эконом-классе. Сегодня мы не могли вернуться в Кишинев из-за густого тумана и нелетной погоды. У меня завтра очень насыщенная программа, уже в 10 утра я должен быть в Гагаузии. С учетом всех обстоятельств, руководство России приняло решение предоставить нам борт из Специального летного отряда РФ", - сказал Додон журналистам по прилете в аэропорт Кишинева в пятницу вечером.

Он отметил, что эти самолеты летают в сложных метеорологических условиях, борт успешно сел в Кишиневе. "Вы знаете, что сейчас не садятся самолеты из-за тумана. Мы сели, я благодарен руководству России и экипажу самолета. Я распорядился отблагодарить экипаж, передав на борт молдавское вино и шампанское", - сказал Додон.

По его словам, специальным рейсом прилетели все 12 членов делегации, которые были вместе с президентом в Москве. "Это красивый жест со стороны руководства России. Мы сэкономили и средства из госбюджета. Я считаю, что это и оценка нашей работы и наших отношений со стороны руководства РФ", - подчеркнул президент Молдавии.

Как сообщалось, в четверг и пятницу из-за сильного тумана в аэропорту Кишинева было отменено около 30 рейсов, порядка 10 самолетов были перенаправлены в Бухарест и Одессу. До этого, в среду, рейс "Аэрофлота" из Москвы сел в Будапеште. Из Одессы, румынских Ясс и Бухареста пассажиров доставили в Кишинев на автобусах.

Во второй половине дня в пятницу туман рассеялся, аэропорт возобновил работу в обычном режиме. За это время посадку совершили около 10 самолетов, в том числе два рейса из Москвы - в 15.00 и 18.50 местного времени.

Додон находился в Москве с визитом, который был запланирован на 30-31 января. Он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, курирующим отношения с Молдавией вице-премьером Дмитрием Козаком, патриархом Кириллом, главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Додон намеревался вернуться в Кишинев вечером 31 января, но не смог, поскольку Кишинев перестал принимать и отправлять самолеты.