Троим подозреваемым в причастности к теракту в Страcбурге предъявили обвинения

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Трем подозреваемым в причастности к теракту в Страсбурге, были предъявлены обвинения в связях с членами террористической организации и в продаже оружия, сообщает радиостанция France Info.

По словам радиостанции, трем из них были предъявлены обвинения "в хранении и продаже оружия категории B в составе группы лиц и в связях с террористической организацией".

Ранее стало известно, что 29 января отдел по борьбе с терроризмом судебной полиции Франции задержал пятерых человек, предположительно, причастных к теракту в Страсбурге.

Стрельба в Страсбурге произошла 11 декабря. Спустя два дня Шериф Шекат был ликвидирован в страсбургском квартале Недорф. Жертвами совершенной им атаки, по последним данным, стали пять человек. Около десятка человек получили ранения, причем состояние некоторых из них по-прежнему оценивается как тяжелое.