Наводнение в Австралии принесло к домам жителей крокодилов

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Власти австралийского Таунсвилла предупредили местных жителей, что в затопленных в результате наводнения районах были замечены крокодилы и змеи.

Как сообщает "Би-би-си", всего в результате одного из крупнейших наводнений было эвакуировано более 1100 человек. В воскресенье 3 февраля из-за рекордных дождей власти были вынуждены открыть дамбу. Как ожидается, осадки продолжатся в ближайшие дни.

Местные власти констатируют, что крокодилов видели на дорогах. А когда вода начнет спадать, рептилии могут оказаться в неожиданных местах, например, в колодцах. То же относится и к змеям, которые отлично плавают.