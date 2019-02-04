Наводнение в Австралии принесло к домам жителей крокодилов

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Власти австралийского Таунсвилла предупредили местных жителей, что в затопленных в результате наводнения районах были замечены крокодилы и змеи.
Как сообщает "Би-би-си", всего в результате одного из крупнейших наводнений было эвакуировано более 1100 человек. В воскресенье 3 февраля из-за рекордных дождей власти были вынуждены открыть дамбу. Как ожидается, осадки продолжатся в ближайшие дни.
Местные власти констатируют, что крокодилов видели на дорогах. А когда вода начнет спадать, рептилии могут оказаться в неожиданных местах, например, в колодцах. То же относится и к змеям, которые отлично плавают.
Townsville floods 2019. #bigwet pic.twitter.com/kve5FzAyir— Phil Staley (@Phil_Staley) February 3, 2019
Meanwhile in Townsville pic.twitter.com/UdaqHvnixg— Tomy-co (@Sportscns) February 3, 2019