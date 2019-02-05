Украинские железнодорожники сократили рейсы в РФ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - АО "Укрзализныця" (администрация железнодорожного транспорта Украины уменьшает периодичность курсирования поездов в Российскую Федерацию. С 5 февраля 2019 года поезда №24/23 Одесса-Москва-Одесса и №20/19 Харьков-Москва-Харьков будут курсировать не ежедневно, а через день.

"Уменьшение рейсов поездов в России связано со стремительным падением пассажиропотока между странами. Так, в 2018 году Укрзализныця перевезла в Россию 772,9 тыс. пассажиров, что почти на 20% меньше, чем в 2017 году", - сообщает пресс-служба украинской компании во вторник утром.

В "Укрзализныце" отмечают со ссылкой на статданные, что с конца лета 2018 года пассажиры стали значительно чаще путешествовать железнодорожным транспортом в Европейский Союз. Так, с августа до конца прошлого года украинские железнодорожники перевезли пассажиров в ЕС на 10% больше, чем в РФ. Всего в страны ЕС и обратно с августа 2018 года до января 2019 года перевезено 362,9 тыс. пассажиров, а в Россию и обратно - 329,4 тыс. пассажиров.

"В целом специалисты Укрзализныци прогнозируют и дальнейшую переориентацию зарубежного пассажиропотока на европейское направление. Так, в деловые и туристические центры Европы Укрзализныця уже назначила 20 пар поездов", - говорится в сообщении.