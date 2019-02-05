В Минюсте США не выявили иностранного вмешательства в промежуточные выборы в 2018 году

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США обнародовало отчет, направленный президенту США Дональду Трампу, о возможном иностранном вмешательстве в американские промежуточные выборы в 2018 году.

"Министерство пришло к выводу, что нет признаков того, что в какое-либо время представителями иностранных правительств или иностранными агентами были произведены действия, нацеленные на воздействие на реализацию или безопасность проводившихся в 2018 году выборов", - говорится в документе ведомства, появившемся во вторник.