В мире

В Минюсте США не выявили иностранного вмешательства в промежуточные выборы в 2018 году

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США обнародовало отчет, направленный президенту США Дональду Трампу, о возможном иностранном вмешательстве в американские промежуточные выборы в 2018 году.

"Министерство пришло к выводу, что нет признаков того, что в какое-либо время представителями иностранных правительств или иностранными агентами были произведены действия, нацеленные на воздействие на реализацию или безопасность проводившихся в 2018 году выборов", - говорится в документе ведомства, появившемся во вторник.

Теги: США
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