Главные новости
В РоссииФАС предложила не выпускать на рынок мобильные устройства без российского ПОВ миреСенат Конгресса США одобрил санкции против Сирии и ее союзниковВ миреВ Швеции в мусоре обнаружены украденные королевские регалии стоимостью $7,2 млн
В мире

Аэропорт Бишкека приостановил работу из-за снегопада

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Манас" (МАМ) в Бишкеке приостановил работу из-за сильного снегопада, рейсы из Стамбула и Дубая были направлены в Ташкент, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе МАМ.

"Аэропорт "Манас" с 6:30 (03:30 по Москве) приостановил работу из-за сильного снегопада. В настоящее время воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы", - заявил собеседник агентства.

По его словам, аэропорт временно закрыт до 11:00 (08:00 по московскому времени).

"В связи с этим идет задержка 10 рейсов прилет/вылет. На запасной аэродром в Ташкенте были направлены рейс компании Turkish Airlines из Стамбула и рейс Fly Dubai из Дубая", - отметил представитель пресс-службы.

Теги: Киргизия
В мире
Трамп вновь обвинил Россию в нарушении ДРСМДТрамп вновь обвинил Россию в нарушении ДРСМД
Выступая перед Конгрессом, он заявил, что вопрос о новом соглашении с участием Китая рассматривается, но решение еще не принятоПодробнее
 Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном 27-28 февраля во ВьетнамеТрамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном 27-28 февраля во Вьетнаме
Пока встречу анонсировали группе телеведущих, официально о предстоящей встрече президент США объявит во время своего выступления перед КонгрессомПодробнее
 Сенат Конгресса США одобрил санкции против Сирии и ее союзниковСенат Конгресса США одобрил санкции против Сирии и ее союзников
Теперь законопроект, предусматривающий санкции в том числе против РФ и Ирана, отправится на рассмотрение в палату представителей конгресса СШАПодробнее
 В Швеции в мусоре обнаружены украденные королевские регалии стоимостью $7,2 млнВ Швеции в мусоре обнаружены украденные королевские регалии стоимостью $7,2 млн
Сокровища выкрали из Стренгнесского собора 31 июляПодробнее
Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Полость с Подольск в антарктическом леднике, полиэтилен в карстовых водах и передача звука с помощью лазераПодробнее
 Ученые сообщили об ускорившемся смещении северного магнитного полюсаУченые сообщили об ускорившемся смещении северного магнитного полюса
Каждый год он примерно на 55 км отдаляется от канадской Арктики в сторону СибириПодробнее
 Число жертв пожара в Париже выросло до восьмиЧисло жертв пожара в Париже выросло до восьми
В рамках расследования задержана жительница домаПодробнее
 Мадуро пообещал отправить Трампу 10 млн подписей венесуэльцев против вооруженного вмешательстваМадуро пообещал отправить Трампу 10 млн подписей венесуэльцев против вооруженного вмешательства
Обещание сделано на фоне раздумий Трампа о вмешательстве и международной поддержке "врио президента" ГуайдоПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Празднование Нового года по лунному календарю11 фото
05 февраля
Празднование Нового года по лунному календарю
Фотохроника 4 февраля6 фото
04 февраля
Фотохроника 4 февраля
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииФАС предложила не выпускать на рынок мобильные устройства без российского ПОВ миреСенат Конгресса США одобрил санкции против Сирии и ее союзниковВ миреВ Швеции в мусоре обнаружены украденные королевские регалии стоимостью $7,2 млнВ миреТрамп вновь обвинил Россию в нарушении ДРСМДЭкономикаМинфин подготовил проект постановления о прослеживании импортных товаровСпортОвечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ

Трамп вновь обвинил Россию в нарушении ДРСМД

Трамп вновь обвинил Россию в нарушении ДРСМДВыступая перед Конгрессом, он заявил, что вопрос о новом соглашении с участием Китая рассматривается, но решение еще не принято Подробнее

Жан-Мишель Кусто призвал РФ выпустить косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье

Экс-зампред правительства Камчатки объявлен фигурантом дела о взяточничестве

Трамп заявил о новом подходе США к войнам

ФАС предложила не выпускать на рынок мобильные устройства без российского ПО

ФАС предложила не выпускать на рынок мобильные устройства без российского ПОПроект затронет смартфоны, планшеты, ноутбуки и стационарные компьютеры весом до 10 кг Подробнее

Минфин подготовил проект постановления о прослеживании импортных товаров

Минфин подготовил проект постановления о прослеживании импортных товаровВ первоначальный список попали холодильники, стиральные машины, мониторы, а также детские коляски Подробнее

Telegraph сообщила, что в британском правительстве тайно обсудили отсрочку Brexit

При поддержке соглашения Палатой общин выход из ЕС состоится 24 мая - на восемь недель позднее Подробнее

Трое маленьких детей погибли при пожаре в деревянном доме в Хабаровском крае

Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном 27-28 февраля во Вьетнаме

Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном 27-28 февраля во ВьетнамеПока встречу анонсировали группе телеведущих, официально о предстоящей встрече президент США объявит во время своего выступления перед Конгрессом Подробнее

CNN рассказал о встречах Трампа с подрядчиками для обсуждения стены на южной границе

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');