Аэропорт Бишкека приостановил работу из-за снегопада

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Манас" (МАМ) в Бишкеке приостановил работу из-за сильного снегопада, рейсы из Стамбула и Дубая были направлены в Ташкент, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе МАМ.

"Аэропорт "Манас" с 6:30 (03:30 по Москве) приостановил работу из-за сильного снегопада. В настоящее время воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы", - заявил собеседник агентства.

По его словам, аэропорт временно закрыт до 11:00 (08:00 по московскому времени).

"В связи с этим идет задержка 10 рейсов прилет/вылет. На запасной аэродром в Ташкенте были направлены рейс компании Turkish Airlines из Стамбула и рейс Fly Dubai из Дубая", - отметил представитель пресс-службы.