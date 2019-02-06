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Молдавские социалисты в случае прихода к власти пообещали отменить все антироссийские решения правящей партии

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) намерена в случае успеха на выборах в парламент 24 февраля аннулировать все решения властей от правящей Демократической партии (ДПМ), которые привели к ухудшению отношений республики с Россией, заявил кандидат от ПСРМ Богдан Цырдя.

"После выборов Партия социалистов пресечет деятельность, направленную против России. Будет аннулирован закон об антироссийской пропаганде, утвержден новый закон о функционировании языков. Мы сделаем все для сближения с Россией и для интеграции в Евразийский экономический союз", - сказал Цырдя на пресс-конференции в среду.

Цырдя считает, что ДПМ "проводит наиболее русофобскую политику за всю историю независимой Молдовы".

К числу мер, направленных против России, Цырдя назвал запрет чиновникам участвовать в саммитах стран СНГ, блокировку работы молдавско-российской межправительственной комиссии, заморозку деятельности межпарламентской группы дружбы.

"Представители власти всегда поддерживали антироссийские санкции на международных площадках, таких как ПАСЕ и ООН. Был утвержден закон об антироссийской пропаганде (запрещающий ретрансляцию российских передач политического или военного толка - ИФ). Высылались из страны сотрудники дипломатической миссии РФ, а вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин был объявлен персона нон грата. По решению Конституционного суда русский язык лишился статуса языка межнационального общения", - перечислил молдавский политик.

По его словам, "власти намеренно создают различные препоны для экспортеров в РФ (около 200 компаний), используя как бюрократические механизмы, так и инструменты давления".

Согласно результатам исследования "Предвыборный барометр - 2019", если бы в ближайшее воскресенье в Молдавии состоялись парламентские выборы, то в законодательный орган прошли бы Партия социалистов, избирательный блок ACUM, Демократическая партия, партия "Шор" и "Наша партия".

Партия социалистов, которая поддерживает президента Игоря Додона, сможет провести в парламент 45 своих представителей (в том числе 23 депутата по одномандатным округам), блок ACUM - 26 (12), ДПМ - 23 (12).

Партия "Шор" сумеет преодолеть избирательный порог в 6% и победить в двух избирательных округах в Орхей (№18 и №19), где мэром является лидер этой партии Илан Шор, а "Наша партия" не пройдет избирательный порог в 6%, но победит в двух округах.

Теги: Молдавия
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