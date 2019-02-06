Жителя Техаса убила взорвавшаяся электронная сигарета

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - 24-летний Уильям Браун скончался в одной из больниц Техаса, после того как взорвавшаяся электронная сигарета повредила его сонную артерию.

Как сообщает CNN, официальной причиной смерти назван ишемический инсульт, который стал результатом повреждения артерии.

27 января Браун зашел в один из магазинов, торгующих электронными сигаретами, и попросил помочь ему с его устройством. В магазине подчеркивают, что молодой человек ничего у них не купил.

Предположительно, сигарета взорвалась, когда Браун находился на парковке перед магазином. Его госпитализировали, и рентгеновские снимки показали, что кусок разорвавшейся электронной сигареты застрял у него в горле.

CNN напоминает, что в одних только США было 195 случаев возгорания и взрыва электронных сигарет в период с 2009 по 2016 год. Последний такой инцидент произошел в мае 2018 года, когда жителя Флориды убил кусок сигареты, отлетевший после взрыва в его голову.