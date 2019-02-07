Болтон и глава МИД Украины обсудили Россию

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Советник президента США Джон Болтон провел встречу с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, на которой обсуждалась российская тематика.

"Провел продуктивную встречу с украинским министром иностранных дел Климкиным, обсудили региональную безопасность, российское вмешательство и ожидания свободных и справедливых выборов", - написал Болтон в своем твиттере.

Он отметил, что на встрече еще раз была подтверждена взаимная приверженность тому, чтобы Украина стала "процветающей, единой, свободной и мирной".