Власти Франции сообщили о серьезной вспышке гриппа

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Национальное агентство здравоохранения Франции в четверг сообщило, что с октября от гриппа в стране умерло уже более тысячи человек.

"Первоначальные оценки количества смертей от гриппа указывают, что погибли около 1,1 тыс. человек", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

Отмечается, что такое число случаев летального исхода зафиксировано в период с октября прошлого года до 20 января 2019 года.

Согласно сообщению, в последнее время вспышка гриппа набирает обороты. Более 12 тыс. человек за последнюю неделю обратились за медицинской помощью из-за подозрений на грипп, почти 2 тыс. человек их них были госпитализированы.

Случаи заражения гриппом зафиксированы практически по всей Франции и даже на некоторых ее заморских территориях.

Национальное агентство здравоохранения рекомендует жителям страны пройти вакцинацию, так как это "представляет наилучший способ защититься от гриппа и его осложнений".

Между тем, эксперты отмечают, что "пик активности гриппа в столичном регионе, вероятно, пока не достигнут".