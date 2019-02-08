Полиция Сингапура провела обыски в офисе немецкой финтех-компании Wirecard

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Германская финтех-компания Wirecard AG подтвердила сообщения об обыске офиса в Сингапуре в связи с расследованием местных властей по подозрениям в махинациях с бухгалтерскими документами и финансовой отчетностью.

Акции Wirecard подешевели на торгах во Франкфурте в пятницу на 12%.

Как говорится в сообщении компании, ее представители 8 февраля встретились с полицией в сингапурской штаб-квартире.

Первой об обысках написала Financial Times. По словам источников издания, сингапурская полиция изъяла электронные устройства, в том числе несколько ноутбуков. Кроме того, полиция допросила нескольких руководителей Wirecard в Сингапуре.

В последнюю неделю котировки акций Wirecard резко снизились из-за подозрений в мошенничестве с финансовой отчетностью и других нарушениях. Компания пообещала, что опубликует итоги расследования независимой юрфирмы Rajah & Tann, чтобы развеять эти подозрения.

В пятницу прокуратура Франкфурта объявила о начале расследования по жалобе Wirecard в связи с потенциальным манипулированием на фондовом рынке, которое могло стать причиной обвала стоимости ее акций. В сообщении прокуратуры не уточняется, есть ли конкретные подозреваемые.

Между тем Wirecard в отдельном сообщении объявила, что намерена судиться с Financial Times из-за трех материалов по итогам журналистского расследования, выявившего "творческий подход к бухгалтерскому учету" в сингапурском подразделении финтех-компании.

Wirecard Group предоставляет клиентам сквозную инфраструктуру, включая необходимые лицензии на карточные и учетные продукты для выпуска собственных платежных инструментов в виде карточек или мобильных платежных решений.