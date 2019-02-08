Советник Трампа призвал Россию признать Гуайдо президентом Венесуэлы

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в пятницу призвал Россию и другие страны признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

"У России и других (стран - ИФ) все еще есть время присоединиться к сообществу ответственных стран в том, чтобы признать Гуайдо, Национальную ассамблею и путь к свободе и процветанию в Венесуэле", - написал Болтон в своем твиттере.

"Удвоение плохой ставки не делает ее хорошей", - подчеркнул советник.

Doubling down on a bad bet doesn"t make it a good bet. There is still time for Russia and others to join the community of responsible nations in recognizing Guaido, the National Assembly, and the path to freedom and prosperity in Venezuela. https://t.co/wX5jwV6oy2 — John Bolton (@AmbJohnBolton) 8 февраля 2019 г.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо ранее объявил себя временным президентом страны. США, а также ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером Венесуэлы. Венесуэльский президент Николас Мадуро считает действия оппозиции незаконными.