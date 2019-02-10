В мире

В Африке в результате крушения вертолета ООН погибли четыре человека

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Вертолет Временных сил ООН по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА) потерпел крушение в этом африканском регионе, передают в воскресенье западение СМИ.

В результате крушения погибли четыре человека, говорится в сообщении. Отмечается, что вертолет разбился при посадке, причины крушения не установлены.

Абьей - территория с особым статусом, которая оспаривается Южным Суданом, но контролируется северным правительством. В настоящее время там размещены эфиопские миротворцы, действующие под эгидой ООН.

Южный Судан провозгласил независимость от Судана по итогам референдума в июле 2011 года после многолетней гражданской войны. Хартум, в свою очередь, признал новое государство. Однако между странами до сих пор остаются острые разногласия по поводу приграничных территорий.

Теги: ООН, Южный Судан
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