Шимпанзе сбежал из зоопарка Белфаста с помощью палки

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Шимпанзе сбежал из своего вольера в зоопарке Белфаста, использовав сломанные ветки деревьев, сообщает The Guardian.

Ветер сломал несколько веток деревьев, растущих на территории, и животные использовали самую крупную из них в качестве лестницы, прислонив палку к стене. Посетители смогли снять момент побега на видео.

Представитель городской администрации подчеркнул, что один шимпанзе покинул вольер на короткий период времени, но работники зоопарка были рядом и животное сразу же вернулось к сородичам.

В зоопарке также подтвердили, что шимпанзе быстро вернулся в вольер, так как "они умные приматы и знают, что не должны быть за пределами своей территории".

Как отмечает The Guardian, в прошлом месяце из этого же зоопарка сбежала красная панда Эмбер, которую нашли в миле от зоосада.