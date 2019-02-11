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Трамп пожаловался на иррациональность демократов в переговорах по пограничной стене

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил недовольство позицией демократов в переговорах по вопросам миграционной политики.

"Демократы пограничного комитета ведут себя внезапно иррационально. Они не только не желают давать доллары для очевидно необходимой стены (они отвергли рекомендации экспертов пограничного патруля), но они даже не хотят посадить убийц в заключение! Что происходит?" - написал Трамп в своем твиттере.

Данное заявление президента США было сделано после того, как на переговорах представителей Конгресса демократы сообщили, что хотят сократить число мест для задержанных иммигрантов с 38 тыс. до 16 тыс.

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Помощник демократов в Палате представителей США подтвердил данное предложение и заявил, что оно "заставит администрацию Трампа уделять первостепенное внимание аресту и депортации серьезных преступников, а не законопослушных иммигрантов".

Президент, переговорщики в Конгрессе и другие законодатели посылают противоречивые сигналы о том, возможна ли сделка по финансированию безопасности границ и избежанию очередного закрытия правительства в срок до 15 февраля.

Главный республиканский переговорщик Сената, сенатор Ричард Шелби в воскресенье сказал, что переговоры застопорились отчасти потому, что демократы заявляли о новых опасениях по поводу сдерживания иммигрантов на границе, в то время как президент Трамп обвинил демократических лидеров во вмешательстве в переговоры.

Демократы, однако, настаивали в воскресенье, что они готовы заключить сделку, хотя и не обещали ее. "Это переговоры. Переговоры редко проходят гладко. Это взаимные уступки, это компромисс, это то, как должно работать правительство", - заявил сенатор Джон Тестер, ведущий Демократический переговорщик, на Fox News Sunday во время совместного выступления с Шелби.

Дж.Тестер сказал, что он "очень надеется", что переговорщики могут прийти к соглашению.

В свою очередь демократ- сенатор Крис Мерфи, появившись на CNN в программе "State of the Union", сказал, что демократы выступают за предоставление Трампу не более $2 млрд на пограничные барьеры в 2019 году, потому что осталось всего семь месяцев до начала нового финансового года в октябре.

"Проблема сейчас в том, что у нас осталось всего около 7 месяцев финансового года. Поэтому я не думаю, что президент может потратить больше $2 млрд ", - сказал он.

Ранее исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни не исключил очередной частичной приостановки работы правительства США (так называемый шатдаун) после 15 февраля.

Он пояснил, что Демократическая партия, по его мнению, может не согласиться на выделение средств для строительства стены на границе с Мексикой.

"Допустим, на этих переговорах превалирует позиция левого фланга Демократической партии, и они положили на стол президента законопроект, скажем, с нулевой суммой на стену, или $800 млн, а это будет абсурдно малой суммой. Как он это (проект бюджета - ИФ) подпишет?" - сказал Малвейни.

25 января президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении работы правительственных учреждений после рекордного "шатдауна" в качестве временной меры. Если президент и Конгресс не согласуют проект бюджета до 15 февраля, камнем преткновения в котором остается вопрос о финансировании стены на границе с Мексикой, США ожидает еще один шатдаун.

Теги: Дональд Трамп, Мексика, Конгресс

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