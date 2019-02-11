Венгрия решила освободить многодетных матерей от уплаты налогов

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о намерении освободить от уплаты подоходного налога женщин, у которых четыре или более детей.

Как отмечает "Би-би-си", таким образом власти страны намерены поднять рождаемость. Как подчеркнул Орбан, это способ защитить будущее Венгрии, не полагаясь на иммиграцию.

Население страны каждый год сокращается на 32 тысячи человек, а женщины имеют меньше детей, чем в среднем в ЕС.

Помимо освобождения от уплаты налогов молодым парам предлагаются беспроцентные займы в размере 10 млн форинтов ($36 тысяч), от погашения которых семьи будут освобождены в случае рождения третьего ребенка.

Также власти обещают создать дополнительные места в детских садах, модернизировать систему здравоохранения, предоставить субсидии покупателям вместительных "семейных" автомобилей и жилья.

Представляя эти нововведения, Орбан подчеркнул, что это "страны Запада" считают, что ответом на падение рождаемости может быть миграция. Но венгры, констатирует премьер, думает по-другому. "Нам нужны не цифры, нам нужны венгерские дети", - заявил он.

В России многодетные семьи в зависимости от региона могут рассчитывать на налоговые вычеты, включая уплату НДФЛ, льготы на оплату услуг ЖКХ, проезд в общественном транспорте, лечение и отдых и другие.